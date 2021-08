Incendio Milano, Fontana: "Non si registrano vittime"

In fiamme palazzo di 15 piani in via Antonini. Il governatore lombardo: "Immagini tremende"

"Tremende le immagini del palazzo in fiamme a Milano" . Così su Facebook il governatore lombardo Attilio Fontana, commentando l'incendio di Torre dei Moro, in via Antonini a Milano. "Nella torre residenziale vivono circa 60 famiglie, i vigili del fuoco sono entrati per sfondare, una dopo l’altra, tutte le porte e accertarsi che le persone fossero uscite", ha aggiunto.

"Per il momento, secondo quando riferiscono le fonti di informazione, non si registrano vittime - spiega poi Fontana, che rivolge un ringraziamento a vigili del Fuoco, alle forze dell'ordine e ad Areu, l'agenzia regionale emergenza e urgenza, "intervenuti con prontezza e professionalità".

Le fiamme sono divampate ieri, domenica 29 agosto, poco dopo le 17.30. Il fumo ha completamente avvolto lo stabile. Sul posto si sono recati polizia, vigili del fuoco, ambulanze e unità mediche. Gli abitanti dello stabile sono stati evacuati (FOTO). Le fiamme si sarebbero sviluppate dall'ultimo piano dello stabile, il 15esimo, per poi estendersi a tutto l'edificio (VIDEO). Il personale del 118 ha visitato una ventina di persone, rimaste coinvolte nell'incendio. Nessuno risulta intossicato, non ci sono neanche vittime o feriti. Nelle operazioni di spegnimento è stato coinvolto anche un elicottero del reparto volo di Malpensa. Le squadre dei vigili del fuoco sono entrate ai primi piani dello stabile con le bombole d'ossigeno per le alte temperature.