Incendio Milano, "non c'è pericolo che Torre dei Moro crolli"

Non rischia di crollare Torre dei Moro, il palazzo di via Antonini, a Milano, divorato ieri pomeriggio dalle fiamme. "L'edificio non rischia di cadere - fanno sapere all'Adnkronos dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Milano - non è stata intaccata la struttura portante, si è bruciato il rivestimento ma non c'è pericolo che crolli".

"Il palazzo è ancora in fase di spegnimento - sottolineano - siamo ancora sul posto con tutte le squadre e stiamo cercando di salire i piani, che restano bollenti".