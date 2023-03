Incendio nel varesotto, fiamme vicino alle case

Fiamme nei boschi intorno a Montegrino Valtravaglia, in provincia di Varese. In fumo 12 ettari di bosco. Diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Varese, Luino, Saronno e altri comandi della zona hanno lavorato per tutta la notte per spegnere l'incendio, che è arrivato a lambire le abitazioni. Al momento - a quanto risulta - nessuna casa è stata evacuata.

Nelle operazioni sono impegnati anche due Canadair, elicotteri e un'autobotte. Tutto il personale dei vigili del fuoco reperibile è stato fatto rientrare in turno e sta lavorando vicino alle abitazioni.