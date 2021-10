Il rogo nella tarda serata di ieri, il lavoro dei vigili per la messa in sicurezza dell'area

Prima le fiamme, poi il fumo nella notte di Roma per l'incendio che ha devastato il Ponte dell'Industria - o Ponte di ferro - che collega le zone Marconi e Ostiense. Nelle immagini dei vigili del fuoco, il rogo che ha interessato le passerelle per cavi e condotte del gas e il lavoro per la messa in sicurezza dell'area.