Incendio Torre dei Moro di Milano, chiusa indagine: 18 indagati

Sono 18 gli indagati per l'incendio che il 29 agosto 2021 che ha distrutto, senza causare vittime, l'edificio di via Antonini a Milano. Le fiamme in pochi minuti distrussero l'intera Torre dei Moro. Oggi gli esiti delle indagini del pm Marina Petruzzella sono stati comunicati a 15 dei 18 attuali indagati tra costruttori-commissionari della costruzione, committenti dell'opera, venditori degli appartamenti, tecnici incaricati, produttori, distributori e installatori dei materiali andati a fuoco, due vigili del fuoco autori del certificato antincendio rilasciato per il palazzo nel 2011. Questi ultimi sono "accusati del reato di disastro colposo, per aver concorso ai vizi di progettazione e di realizzazione degli esterni della costruzione e alla scelta dei pannelli di rivestimento delle vele del palazzo, responsabili dell'incontrollabile propagazione dell'incendio" si legge nel comunicato firmato dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunto Tiziana Siciliano.

"L'indagine nel suo complesso, ha disvelato scenari inquietanti - e al contempo istruttivi e che devono servire da monito - su violazioni delle normative sulla sicurezza dei prodotti e su pratiche elusive per il conseguimento di certificazioni e omologazioni, adottati da produttori, distributori e presso istituti di certificazione", si legge nel comunicato firmato dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunto Tiziana Siciliano.