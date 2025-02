Incentivi alle rinnovabili, arriva il Decreto FerX del Mase

Dopo aver incassato l’ok della Commissione europea il dicembre scorso, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto lo schema di Decreto FerX Transitorio. Il provvedimento, in attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/2021, ha come obiettivo sostenere la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili tramite l’applicazione di un meccanismo di supporto che promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. Nel dettaglio, il decreto stabilisce modalità e condizioni in base alle quali è possibile accedere al meccanismo di supporto per impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici, di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Ricordiamo che il regime di sostegno agli impianti di energie rinnovabili prevede fondi complessivi pari a 9,7 miliardi di euro entro il 31 dicembre 2025. La misura dovrebbe permettere la costruzione o l’ampliamento di impianti come sopra citati in grado di immettere complessivamente 17,65 GW di capacità di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei quali 3 GW da impianti rinnovabili ad accesso diretto ovvero con potenza inferiore a 1 MW e 14,65 GW a impianti di potenza superiore che possono accedere al regime mediante procedure pubbliche competitive bandite dal GSE. Di questa seconda categoria, 10 GW dovrebbero giungere da fotovoltaico, 4 GW da eolico, il restante da idroelettrico e trattamento gas residuati. Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Mase e successiva comunicazione in Gazzetta Ufficiale.

Link al testo del Decreto ministeriale: https://tinyurl.com/muyn74jx