Inchiesta calciomercato Roma: indagati i Friedkin, Pallotta, Baldissoni e il club

Ci sono anche Thomas Dan Friedkin e Ryan Patrick Friedkin, James Pallotta e Mauro Baldissoni tra gli indagati dell’inchiesta della procura di Roma relativa alle operazioni di calciomercato e in particolare alla compravendita di alcuni calciatori. Nell’ambito del procedimento i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro presso gli uffici della As Roma per operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021.

Le accuse per i dieci indagati, tra i quali la stessa società, sono a vario titolo e a seconda delle posizioni quelle di false fatturazioni e comunicazioni sociali. Nel mirino dei pm, come riportato nel decreto di perquisizione, le operazioni relative all’acquisto e alla cessione di alcuni calciatori tra i quali Frattesi, Spinazzola, Cristante, Kumbulla.