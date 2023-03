Inchiesta Covid, Attilio Fontana: "Vergognoso scoprire dai giornali di essere indagato"

"E' veramente vergognoso che una persona sentita all'inizio dell'indagine come persona a conoscenza dei fatti, perché io ero stato sentito come testimone, scopra dai giornali di essere stata trasformata in indagato. E' una vergogna che credo dovrebbe essere valutata da chi di dovere". Così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di 'Radio anch'io' in onda su Radio1 Rai, in merito all'inchiesta sul Covid a Bergamo. "Questa - dice Fontana - credo sia la dimostrazione della curiosità della giustizia italiana: io non posso rispondere" ad alcuna domanda perché "non ho visto le carte".