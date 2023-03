Inchiesta covid, Bassetti: "Scelte sempre in buona fede"

"In quel momento le scelte le facevamo al buio, io credo che il processo per quei giorni andrebbe fatto al virus"

''In quel momento le scelte le facevamo al buio, io credo che il processo per quei giorni andrebbe fatto al virus''. Così Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive dell'Università degli Studi di Genova, a 'Mezz'Ora in più' su Rai3, parlando dell'inchiesta sul Covid che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di nomi eccellenti come l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, oltre ai vertici della Regione Lombardia e dei componenti del Cts.

"Qualunque scelta fu fatta in buona fede - ha quindi sottolineato Bassetti - navigavamo al buio in un mare in tempesta. Non possiamo giudicare quei giorni con gli occhi di oggi ma dobbiamo farlo con gli occhi di allora che erano quelli di un Paese che per primo affrontava il covid''.