Inchiesta Covid, protesta no vax davanti al Tribunale di Brescia

(dall'inviata Antonietta Ferrante) - Alcune decine di persone hanno organizzato davanti al tribunale di Brescia un presidio per ricordare le vittime del Covid nel giorno degli interrogatori dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza - davanti ai giudici del tribunale dei Ministri - per l’indagine in cui sono accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa per la gestione delle prime fasi della pandemia in provincia di Bergamo.

Sfidando la pioggia, alcuni manifestanti - che indossano magliette con i volti di alcuni morti - espongono alcuni cartelli per chiedere verità sui protocolli usati nella prima fase di diffusione del Covid. “In vigile attesa di vedervi in galera” è lo striscione del Comitato l’altra verità, un gruppo diverso da quello dell’associazione guidata dall’avvocato Consuelo Locati che si è sempre battuta per i familiari delle vittime e che ha lottato perché l’inchiesta di Bergamo andasse avanti.

“Avete mentito sapendo di mentire” è la scritta di un palloncino legato a un altro con i nomi “Conte e Speranza”. Tra i partecipanti diversi no vax che espongono lo striscione “Vittime mancate cure ed effetti avversi, strage di Stato. Pretendiamo giustizia”.