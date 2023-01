Inchiesta Juve, udienza preliminare il 23 marzo

L’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Torino per 12 indagati più la società

E' stata fissata per il prossimo 23 marzo l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Torino per 12 indagati più la società, nell’ambito dell’inchiesta sui conti della Juventus.

Tra le richieste di rinvio a giudizio figurano i vertici, il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Stralciata la posizione degli ex sindaci. Alla base dell’inchiesta i bilanci di tre annualità, 2019, 2020 e 2021, ipotizza plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi dei calciatori durante la pandemia Covid.