Inchiesta su vendita Milan, acquisizioni in corso

Acquisizioni in corso nell'ambito di un'inchiesta che riguarda la vendita del Milan. Il fascicolo, affidato al pm di Milano Giovanni Polizzi, nasce da un esposto dettagliato presentato da Blue Skye, l'ex socio di minoranza nella gestione del club rossonero, che tira in ballo la vendita del club rossonero da Elliott a RedBird di Gerry Cardinale. Non risultano indagati nell’indagine che ha come ipotesi di reato l’appropriazione indebita.