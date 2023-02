Incidente a Endine Gaiano, tir si ribalta: morto 55enne

Dopo che un tir si è ribaltato, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 42 'del Tonale e della Mendola', all'altezza di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Lo comunica Anas.

Nell'incidente, avvenuto all'alba di oggi, è morto un uomo di 55 anni. Il traffico è deviato sulla strada provinciale 76.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.