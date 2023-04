Incidente a Roma per Ciro Immobile, scontro in auto contro tram

E' accaduto questa mattina in Piazza delle Cinque Giornate. Il calciatore sta bene, spavento per i bambini a bordo

Incidente per Ciro Immobile stamattina a Roma. Secondo quanto riferisce un tweet di LazioSpace, la vettura del calciatore ha avuto uno scontro frontale contro un tram in Piazza delle Cinque Giornate. Il calciatore sta bene, spavento per i bambini a bordo, dicono dei testimoni oculari. E' andata distrutta la parte frontale della sua nuova vettura e sono scoppiati degli airbag. "Il tram è passato con il rosso", sostiene il calciatore della Lazio in un video di Agtw, dopo lo scontro con il tram.