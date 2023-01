Gravissimo incidente a Veronella in provincia di Verona. Un'auto è finita in un canale e nello schianto tre persone sono decedute. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di San Bonifacio. Indagini sull'accaduto sono in corso.