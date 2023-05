Incidente a Vigevano, morta bimba di 5 anni sbalzata fuori da finestrino dell'auto

Una bambina di 5 anni è morta dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale questa mattina a Vigevano, in provincia di Pavia. L'urto è avvenuto all'incrocio tra via Mentana e via Quarto, poco dopo le 12.

Gli agenti di polizia sono ancora al lavoro per chiarire le dinamiche dell'incidente. Sembra che la bimba, seduta sul sedile posteriore, sia stata sbalzata fuori dal finestrino aperto a causa dell'urto e abbia sbattuto violentemente la testa contro un palo. Oltre alla bambina, sono coinvolti anche una donna e un uomo, che sono stati soccorsi in ospedale.