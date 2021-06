Incidente A1, fiamme e fumo sull'autostrada: le immagini - Video

Fiamme e fumo sull'A1 dopo che due persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto sulla Milano-Napoli, in direzione Milano, e che ha visto coinvolti un'auto, un camion e una cisterna che trasportava di Gpl. I Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno creato un'area di sicurezza per domare le fiamme che sono state spente. Controlli in corso anche per assicurare che non vi sia più Gpl all'interno della cisterna, altrimenti andrebbe travasato. Operazione che allunga la chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Fiorenzuola e Piacenza Sud.

Sul posto i nuclei NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei vigili del fuoco di Bologna e Milano, queste le immagini dell'intervento.