Incidente A1, tir tampona due pullman: morto conducente, 15 feriti

Incidente sull'A1 al Km 282 corsia Nord subito dopo l’uscita di Scandicci, per un incidente stradale. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest di Calenzano, sono intervenuti alle 1.30 per un tamponamento, che ha coinvolto due pullman da granturismo che sono stati tamponati da un mezzo pesante. Nello scontro, a causa dei molti detriti che si sono creati sulla carreggiata, diverse auto che sopraggiungevano sono rimaste coinvolte con rottura di serbatoi di carburante e la rottura di pneumatici. A bordo degli autobus su cui viaggiano diverse persone immigrate accolte presso il centro di accoglienza di Lampedusa e in trasferimento verso altri centri, sono rimasti feriti nell’incidente. Circa 15 persone che sono state soccorse e trasportate in ospedale dal personale sanitario intervenuto con diversi automezzi. Per il conducente del mezzo pesante, il medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso.