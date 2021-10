Incidente Arabia Saudita, si spezza il sogno di tre ballerini italiani

Tre ballerini italiani sono morti in un tragico incidente d'auto in Arabia Saudita. Antonio Caggianelli di Biseglie, il romano Giampiero Giarri e il siciliano Nicolas Esposto, facevano parte del cast dello spettacolo "Aggiungi un posto a tavola" e si trovavano in Arabia per partecipare all'evento di inaugurazione di un nuovo teatro. Le due vetture sulle quali viaggiavano sono finite in una scarpata e per gli artisti non c'è stato nulla da fare.