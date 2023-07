Incidente Cagliari, camion piomba su tavolini in zona pedonale: diversi feriti

Un camion è piombato tra i tavoli dei ristoranti nel cuore di Cagliari. Nel primo tratto del corso Vittorio Emanuele II sono intervenute diverse ambulanze, dovrebbero essere 15 in totale le persone rimaste ferite e per nove di loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Secondo una prima ricostruzione il camion era stato parcheggiato in piazza Yenne, poi qualcosa non ha funzionato ed è piombato all'interno della zona pedonale del Corso. Prima ha travolto i tavolini della Ex Tipografia, poi quelli di Corso 12, Cavò Bistrot e Gigino’s.

Attimi di panico tra i tanti clienti seduti all'aperto in quei locali a pochi passi dalla statua di Carlo Felice. L'arrivo del camion ha terrorizzato tutti e diversi clienti si sono fatti male mentre cercavano di spostarsi in quel tratto stretto mentre avanzava il mezzo pesante. Resta da chiarire se il conducente del camion preso a noleggio abbia dimenticato di inserire il freno a mano o ci sia stato un malfunzionamento e sarà una perizia ad appurarlo. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale di Cagliari che si sta occupando dei rilievi.