Incidente Casal Palocco, Sisto: "Stretta su youtuber? Bisognerà intervenire"

Il viceministro della Giustizia: "Pene eccessive non servono per evitare i reati, ci vogliono strumenti di prevenzione"

Dopo l'incidente mortale a Casal Palocco, Roma, che ha visto il coinvolgimento di alcuni youtuber, "su questo punto bisognerà intervenire, i termini e i modi è prematuro dirli, sono sempre convinto che le pene eccessive non servano per evitare i reati, ci vogliono delle condotte di anticipazione del reato, degli strumenti di prevenzione, qualche volta anche non penali, perché poi la sanzione arriva sempre troppo tardi, quando si punisce qualcuno il reato è già accaduto. Una specificazione di questi reati, per queste nuove condotte che hanno la capacità di essere veloci, rapide e persuasive da raggiungere più rapidamente gli obiettivi illeciti, una riflessione certamente è necessaria". Così Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, a 24 Mattino su Radio 24.