Incidente Custonaci, scontro frontale nel trapanese: morti sono 7

E' morta nella notte la donna di 34 anni, Maria Pia Giambona, trasferita ieri in ospedale in condizioni disperate dopo il gravissimo incidente stradale avvenuto in tardo pomeriggio nel trapanese sulla provinciale 16 all'altezza di Lentina in direzione Custonaci. Sale così a sette il bilancio delle vittime del violento scontro tra due auto.

Per estrarre i corpi dalle lamiere è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.