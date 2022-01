Incidente in autostrada per Alfio Marchini: "Sto bene, un bel miracolo"

Brutto incidente ieri notte sull'autostrada A14, all'altezza di Loreto, nelle Marche. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, a bordo dell'Audi che si è ribaltata per cause ancora da accertare, Alfio Marchini, l'imprenditore romano già candidato nel 2016 alle elezioni amministrative. Uscito sulle sue gambe dall'auto distrutta, è stato trasportato all'ospedale Torrette di Ancona.

Ad aiutarlo, nel mantenere la freddezza subito dopo lo schianto, forse l'esperienza acquisita correndo in macchina. Alfio Marchini arrivò terzo nella 24 Ore di Daytona nel 1993 categoria gt con una Porsche 964 per un team tedesco. "Diciamo un bel miracolo - commenta all'Adnkronos - Sto bene, anche grazie al personale medico straordinario. Probabilmente la macchina, che non è mia, ha avuto un problema, ma è tutto bene quel che finisce bene".

(di Silvia Mancinelli)