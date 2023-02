Incidente in Mugello, scooter urta cinghiale: muore 47enne

Un uomo di 47 anni è morto per le ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato ieri sera, venerdì 3 febbraio, poco dopo le 23, in Mugello, in provincia di Firenze, lungo la via Bolognese, all'altezza della frazione del Carlone, nel comune di Scarperia e San Piero. Secondo quanto accertato, l'uomo era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata quando ha urtato un cinghiale che si trovava sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso del 47enne, i carabinieri e il personale Anas.