Incidente in provincia di Arezzo, un morto su strada provinciale 27

Incidente mortale in provincia di Arezzo. Alle 6 di stamattina i mezzi di soccorso dell'Asl Toscana sud est sono stati attivati per un incidente a Castiglion Fiorentino (Arezzo) sulla strada provinciale 27 dove ha perso la vita un uomo di 34 anni mentre un secondo uomo di 36 anni è stato trasportato in ambulanza in codice 3 all'ospedale di Siena. Lo rende noto il 118 di Arezzo. Nel sinistro è rimasto coinvolto un mezzo. Sono intervenuti sul posto un'automedica della Fratta, un'ambulanza di Castiglion Fiorentino, i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Cortona.