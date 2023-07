Incidente nel salernitano, auto sbanda su Statale 18 a Eboli: 3 morti

Per cause ancora in corso di accertamento la macchina, imboccando una rotatoria, ha sbandato uscendo fuori strada

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 a Eboli, in provincia di Salerno. Si tratta di un uomo di 67 anni, che era alla guida dell'auto, la moglie di 65 e il padre della donna di 92 anni. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore, all'altezza del comune di Eboli. Per cause ancora in corso di accertamento l'auto, imboccando una rotatoria, ha sbandato uscendo fuori strada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti personale Anas e i Carabinieri di Eboli, diretti dal comandante Emanuele Tanzilli.