Tratto al momento chiuso, uscita obbligatoria su via Cassia

Incidente oggi sul Gra a Roma, un morto. Lo scontro che ha coinvolto più veicoli in corrispondenza della galleria Cassia. Chiuso al momento un tratto della carreggiata interna del Grande raccordo anulare al km 12,600 con uscita obbligatoria su via Cassia. Sul posto il personale delle Forze dell'Ordine e di Anas per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.