Incidente Roma Casal Palocco, Gassmann ci ripensa su YouTube

"Mi sono espresso in modo istintivo sugli YouTuber in generale e non dovevo"

Alessandro Gassmann fa marcia indietro su YouTube e i guadagni degli YouTuber. L'attore, dopo il terribile incidente avvenuto a Casal Palocco, a Roma, aveva twittato una riflessione auspicando una legge "che vieti di guadagnare da YouTube, costringa chi posta a mettere sempre faccia e indirizzo email, e che sequestri gli introiti in caso di danni procurati".

Dopo 24 ore, la correzione, complici forse i tanti commenti negativi arrivati su Twitter. "Dai mi sono espresso in modo istintivo sugli YouTubers in generale e non dovevo. Ma penso che chi usa quel mezzo con talento e intelligenza, dovrebbe chiedere una regolamentazione o delle difese che li distingua da ciò che invece è, come abbiamo visto,pericoloso e molto diffuso. Chi ha come me una visibilità grande, deve saper chiedere scusa e prendersi le sue responsabilità, questa non è casa nostra, ma un luogo pubblico e ci si deve regolare. Buona serata terrestri, fuori e dentro la rete", scrive Gassmann.