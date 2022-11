Incidente oggi nel trevigiano. Una 59enne è morta in un incidente avvenuto, intorno alle 13, a San Zenone degli Ezzelini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Asolo. La donna per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un autoarticolato, condotto da un bosniaco di 41 anni. Nel violento impatto la donna è morta sul colpo, mentre l'autotrasportatore è rimasto illeso.