Incidente sul lavoro nel milanese, morto operaio

Un operaio è morto a seguito di un incidente avvenuto questa mattina in una ditta di Bollate, nel milanese, attorno alle 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Milano. Sul posto anche personale della polizia locale e del 118.

Secondo quanto emerso l'uomo, che aveva 52 anni ed era di origine egiziana, è deceduto schiacciato da un compattatore.

La vittima lavorava presso l'azienda Riam di Bollate, situata in via San Nicola, specializzata nella frantumazione di auto e veicoli fuori uso. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica dell'incidente.