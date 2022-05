Un operaio è morto oggi a Bedizzole, in provincia di Brescia, mentre era al lavoro in un'azienda agricola. L'uomo, di cui non sono note l'età e le generalità, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, ma dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Il personale del 118, intervenuto sul posto non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo.