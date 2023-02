Tragedia della strada questa mattina intorno alle 6 nell’alessandrino, dove si è verificato un incidente mortale. Per cause ancora in corso di accertamento, lungo la statale tra Tortona e Castelnuovo un ragazzo alla guida di un’auto è uscito fuori strada. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti sul posto, il giovane è deceduto.