Incidente Trentalange, come sta presidente arbitri

Ferito anche il responsabile della Can C Maurizio Ciampi

''Venerdì notte il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange e il responsabile della Can C Maurizio Ciampi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla A1 all’altezza di Frosinone. Trentalange e Ciampi hanno riportato alcune fratture, fortunatamente nulla di particolarmente grave, e sono stati inizialmente ricoverati all’ospedale di Colleferro''. Lo rende noto l’Associazione Italiana Arbitri augurando al presidente Trentalange e a Ciampi di ristabilirsi velocemente.