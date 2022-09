Il portavoce: "Il presidente non è rimasto ferito gravemente"

Incidente stradale per Volodymyr Zelensky. L'auto sul quale viaggiava il presidente ucraino, di ritorno dalla città di Izium, si è scontrato con un veicolo privato, così il convoglio che lo scortava. Zelensky non è rimasto ferito gravemente, ha detto il portavoce Sergii Nykyforov in un post su Facebook.