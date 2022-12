L'uomo sarebbe deceduto in seguito ad una caduta dal tetto dove stava lavorando

Un operaio di 46 anni è morto nella tarda mattinata di oggi in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Marina di Massa. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe deceduto in seguito ad una caduta dal tetto dove stava lavorando. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i tecnici dell'ufficio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'Asl Toscana Nord Ovest.