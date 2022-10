Incidenti Roma, auto si schiantano contro alberi: 2 morti

Vittime un 20enne e un uomo di 51 anni. I due incidenti in via di Tor Bella Monaca, all’altezza di via Aspertini, e in via di Vigna Murata

Due persone hanno perso la vita in due diversi incidenti stradali avvenuti ieri sera a Roma. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via di Tor Bella Monaca, all’altezza di via Aspertini, dove una vettura con all’interno due persone si è schiantata contro un albero. Nello scontro è morto il passeggero, un 20enne, mentre è rimasto ferito il conducente, trasportato dal personale sanitario all’ospedale in codice rosso.

Un'altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta invece in via di Vigna Murata per un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 51 anni, deceduto nello schianto contro un albero.