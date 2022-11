''Troppe tragedie per colpa di chi guida ubriaco e drogato. Stiamo lavorando per intervenire sui Codici per aumentare sanzioni e salvare vite''. Lo scrive il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, su Facebook, commentando il titolo di una notizia, con foto allegata: 'Incidente con 4 morti sulla via Emilia a Reggio: conducente positivo ad alcol e droga'.