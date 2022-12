Incontro Autogrill, Renzi: "Non mi torna versione sedicente prof" - Video

“Io non ho denunciato per quel tipo di reato e se alla fine del dibattito in udienza preliminare sarà davvero solo quella la contestazione io mi riservo di fare valutazioni perché quel tipo di reato credo sia procedibile solo con querela di parte. Se davvero fosse soltanto quello l’argomento io per primo rifletterei: voglio capire alcune cose che non mi tornano”. Lo ha detto l’ex premier Matteo Renzi, a margine dell’udienza Consip a Roma dove è stato chiamato a testimoniare, rispondendo a una domanda sulla vicenda relativa all’incontro all’autogrill di Fiano Romano con Marco Mancini. Nelle scorse settimane la Procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti della donna che col cellulare ha ripreso e scattato foto dell’incontro tra il leader di Italia Viva e l’allora dirigente dell’Aisi contestando l’ipotesi di reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente.