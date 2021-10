Incontro Draghi-Salvini, impegno governo per evitare aumento tasse

Il governo ribadisce l'impegno a non aumentare le tasse. E' uno dei punti dell'incontro tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega, Matteo Salvini. "Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini. Al centro del colloquio, che si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, il tema della crescita economica. E’ stato confermato l’impegno del Governo a evitare ogni aumento della pressione fiscale", si legge in una nota di Palazzo Chigi seguita al faccia a faccia. L'argomento tasse è salito alla ribalta dopo la decisione della Lega di disertare due giorni fa il Cdm sulla delega fiscale e dopo i rilievi di Salvini sulla riforma del catasto.