Incontro Meloni-al Sisi, su tavolo tema diritti umani e casi Regeni e Zaki

Incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il padrone di casa, il presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Durante il faccia a faccia, che si è svolto nell'ambito degli incontri bilaterali a margine del vertice di Sharm el Sheikh sull’implementazione del cambiamento climatico, si è parlato di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione L'incontro ha dato occasione al presidente Meloni di sollevare il tema del rispetto dei diritti umani e di sottolineare la forte attenzione dell'Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki. A quanto si è appreso, l’incontro è durato circa un’ora.

Al-Sisi ha auspicato che la visita del premier Meloni dia "slancio" allo "sviluppo" della dimensione "politica economica, di sicurezza e culturale" dei rapporti tra Italia ed Egitto che sono basati su "profondi legami storici". E' quanto ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, citato dai media locali. Secondo il portavoce, al-Sisi ha espresso apprezzamento per la visita del premier italiano in Egitto in occasione della conferenza sul clima Cop27 e ha ribadito le sue congratulazioni per il suo nuovo ruolo politico, esprimendo anche apprezzamento per le estese relazioni bilaterali tra i due Paesi.