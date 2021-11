Incontro Meloni-Salvini a Federmanager, saluti e dialogo tra i due

Scambio di saluti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, entrambi arrivati all'Auditorium di via della Conciliazione a Roma, dove è in corso l'assemblea di Federmanager. I due leader del centrodestra, dopo aver incontrato i giornalisti prima di entrare, si sono salutati sotto al palco, poi tra i due uno scambio di vedute di alcuni minuti, prima dell'inizio del meeting. Con i due, seduti in prima fila in platea, anche il responsabile economico della Lega, il senatore Alberto Bagnai.