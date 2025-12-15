circle x black
Cerca nel sito
 

Incontro Meloni-Zelensky a Palazzo Chigi

15 dicembre 2025 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Premier Meloni ha ricevuto il Presidente dell’Ucraina Zelensky per fare il punto sullo stato di avanzamento del negoziato di pace. All’inizio dell’incontro, Zelensky ha voluto ringraziare l’Italia per il suo riconosciuto ruolo politico e diplomatico, oltre che per aver inviato forniture d’emergenza per sostenere il sistema energetico del suo paese duramente colpito dagli attacchi russi. Durante il colloquio è stata ribadita l’importanza della coesione tra i partner europei e gli USA e il ruolo chiave dell’UE nel mettere a punto soluzioni per la sicurezza continentale. I due leader hanno anche sottolineato la necessità di arrivare ad una soluzione che comprenda garanzie di sicurezza, in modo da scongiurare future aggressioni e di mantenere la pressione sulla Russia affinché si impegni nei negoziati di pace in buona fede. Giorgia Meloni, dal canto suo, ha ribadito il sostegno dell’Italia verso il popolo ucraino e l’impegno nella futura ricostruzione del paese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pace negoziazione UE Russia aggressioni
Vedi anche
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza