Incontro Meloni-Zelensky a Palazzo Chigi

Il Premier Meloni ha ricevuto il Presidente dell’Ucraina Zelensky per fare il punto sullo stato di avanzamento del negoziato di pace. All’inizio dell’incontro, Zelensky ha voluto ringraziare l’Italia per il suo riconosciuto ruolo politico e diplomatico, oltre che per aver inviato forniture d’emergenza per sostenere il sistema energetico del suo paese duramente colpito dagli attacchi russi. Durante il colloquio è stata ribadita l’importanza della coesione tra i partner europei e gli USA e il ruolo chiave dell’UE nel mettere a punto soluzioni per la sicurezza continentale. I due leader hanno anche sottolineato la necessità di arrivare ad una soluzione che comprenda garanzie di sicurezza, in modo da scongiurare future aggressioni e di mantenere la pressione sulla Russia affinché si impegni nei negoziati di pace in buona fede. Giorgia Meloni, dal canto suo, ha ribadito il sostegno dell’Italia verso il popolo ucraino e l’impegno nella futura ricostruzione del paese.