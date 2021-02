Incontro Orlando-sindacati-imprese su ammortizzatori sociali

(Adnkronos)

Al via l'incontro tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando, le parti sociali e le imprese sul tema degli ammortizzatori sociali. L'incontro, che si svolge in videoconferenza e che vede la partecipazione oltre che di Cgil Cisl, Uil e Ugl anche di Confindustria e delle altre realtà imprenditoriali da Confapi a Cna, da Confcommercio ad Alleanza Coop, è stato convocato dal ministro, precisa una nota del dicastero, "per sottoporre al confronto un documento 'aperto' che definisca le possibili linee di intervento finalizzate alla semplificazione delle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali".