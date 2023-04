Incoronazione Carlo III, due le carrozze per il re: ecco perché

Due carrozze per il re. Interrompendo una tradizione lunga secoli, il prossimo 6 maggio Carlo III e Camilla, la mattina dell'incoronazione, viaggeranno da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster nella carrozza del Giubileo di Diamante, la Diamond Jubilee State Coach. Utilizzando invece la tradizionale, ma molto più scomoda, Gold State Coach, solo per il viaggio di ritorno.

Creata per la Regina Elisabetta II per commemorare il 60° anniversario del regno di Sua Maestà nel 2012, la Diamond Jubilee State Coach ha sempre e solo trasportato la Sovrana, occasionalmente accompagnata dal consorte o da un Capo di Stato in visita. Si tratta di una carrozza più moderna e confortevole, dotata di aria condizionata e finestrini elettrici. A trainarla saranno sei Windsor Grey, i cavalli grigi tradizionalmente utilizzati dalla royal family per le parate ufficiali.

La carrozza è sormontata da una corona dorata scolpita nella quercia prelevata dai legni della HMS Victory, la nave ammiraglia di Nelson nella battaglia di Trafalgar. L'interno è intarsiato con campioni di legni, metalli e altri materiali provenienti da edifici e luoghi collegati in qualche modo collegati al Regno Unito e alla sua storia: le residenze reali (Buckingham Palace, Kensington Palace, il Castello di Windsor, il Palazzo di Holyroodhouse), ma anche le cattedrali come quella di St Paul's e l'abbazia di Westminster; e navi storiche, come la Mary Rose.

La processione del re partirà da Buckingham Palace attraverso il Centre Gate e procederà lungo The Mall, passando per Admiralty Arch e a sud dell'isola di re Carlo I. Poi virando a destra costeggerà Whitehall e Parliament Street, con il palazzo di Westminster. Infine, costeggerà i lati est e sud del palazzo del Parlamento, arriverà all'Abbazia di Westminster, dove la cerimonia dell'incoronazione inizierà alle 11.

Al ritorno, stesso percorso ma a bordo della Gold State Coach. La carrozza, vista per l'ultima volta nel giugno 2022 per il giubileo di Platino della regina Elisabetta II, (quando ha sfilato con l'ologramma della sovrana per non ripetere l"orribile" viaggio dell'incoronazione del 1953) è stata commissionata nel 1760 e utilizzata per la prima volta da re Giorgio III, per recarsi all'apertura del Parlamento nel 1762. Dal 1831 con Guglielmo IV, è stata utilizzata per ogni incoronazione. La carrozza sarà trainata da otto Windsor Grey e, a causa del suo peso di quattro tonnellate, viaggerà a passo d'uomo permettendo ai sudditi lungo il percorso di vedere la coppia reale. E qui la tradizione sarà pienamente rispettata.