Incoronazione Carlo III, Westminster pronta per l'evento - Video

L'abbazia di Westminster è pronta per l'incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla. A pubblicare le splendide immagine a poche ore dall'evento, è l'account social ufficiale della Royal Family.

"L'incoronazione di re Carlo III e la regina Camilla sarà una bella occasione, gioiosa e storica" ed "una celebrazione di chi siamo oggi in tutta la nostra bellissima diversità". E' quanto dichiara l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, che oggi officerà la cerimonia di incoronazione di re Carlo. "La gente certo si aspetta di essere colpita dalla maestosità e sacralità della cerimonia, ma sarà anche invitata a fermarsi e riflettere - ha poi aggiunto - riflettere sul nostro passato, sul nostro futuro, mentre preghiamo per il nostro nuovo sovrano, le nostre vite e su come siamo chiamati a servire gli altri".