inCruises Annuncia La Sua Nuova Denominazione Aziendale - inGroup

La nuova denominazione rappresenta l'espansione dell'offerta di prodotti e la visione del futuro

SAN JUAN, Puerto Rico, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sei anni dopo il lancio del club di crociere inCruises e dopo la recente aggiunta della linea di hotel e resort inStays™, la Società ha annunciato oggi il cambio di denominazione sociale che diventa inGroup. Il cambio di denominazione riflette l'ampliamento del ventaglio di offerte per i Membri della community di viaggi su abbonamento in più rapida crescita al mondo.

"La nostra azienda si sta evolvendo a un ritmo significativo e la nuova denominazione aziendale inGroup riflette la portata dei nostri prodotti attuali e pone migliori premesse per l'espansione futura", ha dichiarato Michael "Hutch" Hutchison, co-Fondatore e co-CEO di inGroup. "Con oltre un milione di Membri del Club provenienti da 196 paesi, siamo onorati dell'entusiasmo di tutti coloro che vogliono essere 'in'.”

La nuova denominazione è immediatamente effettiva. inCruises e inStays rimarranno marchi importanti all'interno della famiglia inGroup e si prevede che ne arriveranno altri.

"La nuova denominazione di inGroup riflette più chiaramente la nostra visione strategica per il futuro e i lanci di prodotti che stiamo pianificando per il 2023 e oltre", ha dichiarato Frank Codina, co-Fondatore e co-CEO di inCruises. "Il nostro continuo successo e la nostra audace visione si basano su una combinazione unica ed efficace di cinque vantaggi fondamentali: valore ineguagliabile, velocità globale, tecnologia innovativa, semplicità e sviluppo della leadership. Di conseguenza, siamo entusiasti di ciò che si prospetta all'orizzonte e che offrirà ancora più valore ai nostri Partner e Membri.”

In quanto parte del gruppo inGroup, in espansione, i Membri del Club di inCruises possono risparmiare su migliaia di crociere, hotel e resort. Inoltre, ogni pagamento mensile per l'iscrizione al Club, la Membership, viene abbinato a doppi Crediti Premio, che non scadono mai. Le prenotazioni vengono effettuate attraverso la piattaforma di facile utilizzo della Società. L'iscrizione al Club è venduta esclusivamente attraverso Partner indipendenti.

Per maggiori informazioni, visita il sito in.Group and inCruises.

Informazioni su inGroup InternationalinGroup è una delle più grandi community di viaggio in abbonamento al mondo, il cui portafoglio comprende inCruises e inStays. Da quando ha lanciato il suo prodotto di punta, la Membership, nel 2016, la Società ha aggiunto più di un milione di Membri e Partner in 196 paesi. inStays™ è stato aggiunto nel 2022, consentendo ai Membri di accedere a più di 25.000 offerte di hotel, resort e crociere. inGroup sta facendo davvero la differenza nella vita dei Membri del suo Club ed è impegnata a fornire in maniera etica la possibilità di detenere un'attività in proprio alla sua crescente squadra di Partner. Inoltre, l'azienda ha un forte impegno nella cittadinanza globale sostenendo Mercy Ships, 4Ocean, Make-a-Wish Foundation e le iniziative di soccorso in Ucraina. Per maggiori informazioni, visita il sito in.Group.

