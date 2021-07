Indagine Kaspersky: appuntamenti amorosi solo con chi è vaccinato per il 48% degli italiani

Milano, 6 luglio 2021- Secondo l’indagine di Kaspersky , l’isolamento e le restrizioni imposte da questo periodo di pandemia hanno aumentato il livello di attenzione che gli utenti prestano alla loro salute e sicurezza personale anche durante gli appuntamenti amorosi. Dal sondaggio è emerso, infatti, che il 48% degli italiani, la percentuale più alta in Europa, preferisce organizzare incontri offline solo con persone che possiedono un certificato di vaccinazione. I meno preoccupati sono gli olandesi e i tedeschi rispettivamente con il 13% e il 15% di intervistati che ha dichiarato che non accetterebbe mai un appuntamento offline con chi non è vaccinato. Dall’inizio della pandemia, gli utenti si sono dimostrati più ansiosi ad incontrare qualcuno di persona, infatti, è raddoppiato il numero di utenti che preferisce non organizzare incontri offline passando dal 22% al 41%. Anche in questo caso l’Italia si dimostra il Paese più prudente, tra i Paesi europei presi in esame dall’indagine, con la percentuale più alta di chi non si fida ad organizzare incontri offline.

Gli eventi causati dalla pandemia hanno cambiato radicalmente molte delle nostre attività quotidiane e gli appuntamenti romantici non fanno eccezione. Nei mesi in cui è stato imposto l’autoisolamento, le persone hanno trascorso più tempo sulle app di incontri e il numero di utenti di queste piattaforme è cresciuto. La necessità di chiedere ad un potenziale partner il certificato di vaccinazione è un’ovvia conseguenza della pandemia ma le preoccupazioni che nascono quando arriva il momento di incontrare il proprio match offline non si limitano al solo fatto di ammalarsi. Il 39% degli italiani ha dichiarato che quando arriva il momento del primo incontro dal vivo si sente agitato mentre il 28% prova insicurezza.

Per alleviare alcune di queste preoccupazioni, il 71% degli italiani utenti di queste app preferisce iniziare da un approccio telefonico o da una videochiamata prima di accettare un incontro offline.

“Le politiche e le restrizioni vigenti in tutto il mondo hanno dato agli appuntamenti online un ruolo importante nella vita delle persone. Tuttavia, il passaggio da "online" a "offline" è per molti un “atto di fede”: non va presa in considerazione solo la situazione sanitaria ma anche tutti quei rischi tradizionali che possono derivare dall'incontrare uno sconosciuto. Per continuare a godersi gli appuntamenti online e offline in tutta sicurezza, è importante essere consapevoli dei dati che si condividono con il potenziale partner perché nel caso in cui si cambi idea sull'incontro è sempre possibile avere il controllo della situazione, sapendo quante informazioni personali sono state condivise e come possono essere utilizzate”, ha commentato David Jacoby, security expert di Kaspersky.

“In fondo, incontrarsi di persona dopo mesi di isolamento è un bisogno intrinseco negli esseri umani che sono creature sociali, che hanno bisogno di compagnia, scambio e vicinanza, anche fisica. Certo, le app di incontri hanno permesso di entrare in contatto con nuove persone durante la pandemia, ma solo virtualmente. Un incontro fisico è tutta un'altra cosa. Aggiunge elementi come il linguaggio del corpo, l'olfatto e il tatto. Solo quando abbiamo tutte queste componenti possiamo davvero decidere cosa proviamo per quella persona. La pandemia ci ha scosso. Molte cose che davamo per scontate prima sono implose; le insicurezze, soprattutto a livello di contatto fisico, sono enormi. Ecco perché, andare sul sicuro e insistere per incontrare solo chi prende sul serio il nostro bisogno di sicurezza, è una reazione del tutto normale per chi utilizza le app di incontri. Sentirsi presi sul serio è un aspetto essenziale per costruire una relazione di successo", ha commentato la terapista Birgitt Hölzel dello studio Liebling + Schatz di Monaco.

Kristy Stahlberg, Head of Corporate Communications di Fun Factory, afferma: "Un’alternativa che può esservi d’aiuto per tutelarvi fino a quando non vi sentirete sicuri ad incontrare qualcuno che non abbia ancora fatto il vaccino, è quello di organizzare una videochiamata un po' più “intima” ma sicura, magari utilizzando dei sex toys insieme. È importante, però, ricordarsi di farlo in totale sicurezza per cui assicuratevi di non essere riconoscibili nelle immagini e non lasciatevi mai coinvolgere in qualcosa che vi mette a disagio. Inoltre, dovreste cercare di capire se il vostro partner è della vostra stessa idea perché per qualcuno le pose eccessivamente provocanti potrebbero essere offensive. In questo caso provate a giocare utilizzando dettagli indiretti che promettono più di quanto mostrano.”

Riportiamo qui alcuni semplici suggerimenti di Kaspersky per aiutare a mantenere privati i dati personali durante gli appuntamenti online:

• Condividere foto che non forniscono informazioni personali come l’indirizzo o il datore di lavoro, ad esempio. Meglio utilizzare foto di viaggi o luoghi d’interesse, senza dati personali o senza mostrare altre persone.

• Utilizzare la chat integrata delle piattaforme di dating invece di utilizzare altre app di messaggistica e condividere il proprio numero di telefono. Se si decide di passare ad un’altra app, non dimenticare di configurarla in modo tale che i dati privati rimangano al sicuro.

• Utilizzare una soluzione di sicurezza efficace che offra una protezione avanzata su più dispositivi. Kaspersky Security Cloud può aiutare a gestire le app e rimuovere le autorizzazioni dove non è necessario.

Per rendere gli appuntamenti offline sicuri e piacevoli, si possono seguire questi semplici suggerimenti, consigliati dal terapeuta Stefan Ruzas dello studio Liebling + Schatz di Monaco:

• Incontrarsi sempre in pubblico le prime volte, che sia al ristorante, a fare una passeggiata o al cinema.

• Dare a qualcuno di cui ci si fida tutti i dettagli dell’appuntamento: giorno e ora, luogo e informazioni sulla persona che si sta per incontrare.

• Non darsi appuntamento vicino alla propria abitazione. In questo modo non si può essere seguiti.

• Non condividere subito il proprio indirizzo.

• Se si prova una sensazione di disagio nei confronti dell’altra persona, si può disdire l'appuntamento. Non bisogna essere obbligati a fare nulla.

• Fidarsi del proprio istinto e non confidare troppo nell’altro.

Kristy Stahlberg, Head of Corporate Communications di Fun Factory, dà anche il seguente consiglio: "Che ne dite di provare una piccola variazione sul classico gioco “Obbligo o Verità”? “Obbligo o Flirt” sono le parole magiche. Sappiamo che funziona meravigliosamente anche per gli appuntamenti online. Prendete semplicemente una moneta, fate testa o croce e poi lasciate che le cose seguano il loro corso. Potete trovare più informazioni a riguardo nei libretti che accompagnano i nostri sex toy!”

Il report completo è disponibile a questo link.

Metodologia

A giugno del 2021, Kaspersky ha commissionato a Sapio un sondaggio online su oltre 18.000 intervistati per esplorare il ruolo delle app di incontri e il rapporto tra tecnologia e relazioni. Il campione comprendeva 2.000 intervistati provenienti dal Regno Unito e1000 da ciascuno dei seguenti paesi: Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi. 500 intervistati invece per: Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, Turchia, Egitto, Cina, Giappone, India, Australia, Indonesia, Brasile, Colombia, Cile, Perù, Argentina, Messico e Russia.

Informazioni su FUN FACTORY GmbH

FUN FACTORY è un innovatore nel settore dei sex toy per adulti, che combina l'ingegneria tedesca con un senso di gioiosa sperimentazione nel creare prodotti per il piacere che sono sia di qualità che unici nel loro design. Dal 1996 la fabbrica di Brema, in Germania, ha impiegato metodi ecologici e pratiche di lavoro eque nella produzione dei toy FUN FACTORY più venduti.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis

kaspersky@noesis.net