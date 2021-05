Indagine Kaspersky: installare gli aggiornamenti, un’attività che gli italiani considerano noiosa e che il 50% di loro rimanda sempre

Milano, 13 maggio 2021

Kaspersky presenta “Pain in the neck”, una campagna che ha lo scopo di indagare sulle abitudini degli utenti in merito all’aggiornamento dei dispositivi. Secondo quanto emerso da uno studio condotto da Kaspersky ad aprile 2021, per gli italiani aggiornare i dispositivi è un compito noioso che viene ignorato da quasi la metà degli intervistati. Secondo il 34% degli italiani, però, il tempo trascorso in attesa dell’installazione potrebbe essere impiegato in modo produttivo.

Aggiornare i dispositivi non serve solo ad ottenere l'accesso a nuove funzionalità o interfacce, ma consente di mantenere un livello alto di sicurezza. I vendor testano regolarmente i loro prodotti alla ricerca di nuove vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dagli attaccanti ed è proprio per questo motivo che l'installazione tempestiva degli aggiornamenti è una difesa efficace contro i criminali informatici. Il tempo di attesa necessario ad aggiornare i dispositivi potrebbe essere impiegato per aumentare la produttività e il benessere delle persone.

Dall’indagine è emerso che, per buona parte degli intervistati, il tempo trascorso in attesa che i dispositivi si aggiornino è prezioso: il 34% ritiene di poterlo sfruttare per altre attività, anche se a discapito della produttività, mentre il 41% è contento di prendersi una pausa dalla tecnologia.

Di norma, gli utenti preferiscono dedicarsi ad altre attività durante l'installazione degli aggiornamenti. Ad esempio, il 40% degli italiani, quando non può utilizzare il proprio dispositivo, si rilassa guardando la TV o leggendo un libro, il 15% si distrae cucinando mentre il 9% preferisce fare sport o una passeggiata. I più impazienti, circa il 21% degli intervistati, cambia semplicemente dispositivo e continua a dedicarsi a quanto stava facendo prima di installare gli aggiornamenti.

Nonostante gli utenti riconoscano i benefici di prendersi una pausa dalla tecnologia approfittando degli aggiornamenti, il 50% degli intervistati ne rimanda l’installazione quando riceve la notifica sul proprio dispositivo. La maggior parte delle volte questo accade perché le notifiche arrivano durante le ore di lavoro (35%), o perché l’utente in quel momento sta utilizzando il dispositivo per un’attività che non vuole interrompere (26%) o ancora perché non intende chiudere le applicazioni aperte (23%). Nel complesso, il 62% degli intervistati ritiene che rimandare l’installazione degli aggiornamenti non costituisca un problema per la sicurezza.

"Passare da un dispositivo all’altro in attesa che il ciclo di aggiornamenti di un device sia completato può essere sicuramente molto utile per non interrompere ciò che si sta facendo. Lo sport, la cucina o la meditazione possono però offrire una pausa dal lavoro e aiutare le persone a rilassarsi per poi riprendere le attività con più energia. Siamo contenti che molti degli intervistati seguano già pratiche salutari in attesa degli aggiornamenti e sarebbe sicuramente utile per tutti prendere esempio. Fare delle piccole pause non solo aiuta a migliorare l'umore, ma può anche aumentare la produttività", ha dichiarato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.

Per promuovere la campagna "Pain in the Neck", Kaspersky, in collaborazione con la nota blogger, insegnante di yoga e personal trainer Shona Vertue, ha anche preparato un breve corso con alcuni esercizi che possono essere completati durante l'installazione degli aggiornamenti. Il corso è molto semplice e può essere seguito da tutti, direttamente da casa. Il video con gli esercizi è disponibile a questo link.

Il report completo è disponibile su Kaspersky Daily.

Metodologia

La ricerca online sulle abitudini degli utenti in merito all’aggiornamento dei dispositivi è stata commissionata da Kaspersky e condotta ad aprile 2021 dalla società di ricerca indipendente Savanta su un campione totale di 15.000 persone. Sono state intervistate 1.000 persone per ciascun dei seguenti Paesi: UK, Francia, Germania e Italia e 500 persone per USA, Olanda, Austria, Portogallo, Romania, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Sud Africa, Cina, India, Australia, Brasile, Messico, Argentina, Colombia, Cile, Perù e Russia. Durante il periodo della ricerca tutti gli intervistati hanno utilizzato un PC, uno smartphone e/o un tablet nella loro vita personale o lavorativa e il 76% aveva un impiego.

