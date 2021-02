Indagine Kaspersky: tra dicembre e gennaio le ricerche online più frequenti fatte dai bambini sono state Minecraft, lavoretti creativi e gruppi K-pop

(Milano, 4 febbraio 2021)

Un nuovo studio di Kaspersky ha rivelato quali sono state le ricerche online più comuni fatte dai bambini a livello globale durante le vacanze invernali 2020-2021. Nonostante le restrizioni in vigore in tutto il mondo, i bambini sono riusciti comunque a divertirsi cercando contenuti su YouTube (21%) e giochi (15%) come Minecraft, che si è rivelato il gioco più popolare. Tra i cantanti più ricercati online ci sono i gruppi K-pop, Ariana Grande e Billie Eilish.

Quest'anno i bambini hanno trascorso le vacanze invernali in un modo del tutto insolito. A causa della situazione epidemiologica in molti Paesi gli eventi a loro dedicati sono stati annullati così come le visite ai parenti più anziani. Per capire come i bambini abbiano compensato la mancanza di attività all’aperto, tra dicembre 2020 e gennaio 2021, Kaspersky ha analizzato le richieste online fatte dagli utenti di Kaspersky Safe Kids, una soluzione multipiattaforma progettata per aiutare i genitori a prendersi cura della vita virtuale dei loro figli.

I metadati anonimi forniti volontariamente dagli utenti riguardano le ricerche effettuate tramite smartphone e computer su: Bing, Google, Mail.ru, Yahoo!, Yandex e YouTube.

Tra le richieste più popolari ci sono la ricerca di contenuti su YouTube (21%), i videogiochi (15%), i servizi di traduzione di lingue (11%), le piattaforme di comunicazione (10%) e la musica (9%).

Guardando alle ricerche effettuate su YouTube il 37% dei bambini era interessato soprattutto ai videogames, il 39% a canali di streamer sullo stesso tema mentre il 19% a giochi specifici come Minecraft. Gli altri titoli ricercati su YouTube che hanno incuriosito i bambini in questi ultimi due mesi sono: Among Us, Brawl Stars e Gacha Life che permette la creazione di video storie.

Dopo i giochi, la seconda tipologia di contenuti più ricercati su YouTube riguarda blogger o canali tematici (21%). Primi fra tutti quelli dedicati ai lavoretti creativi. Infatti, le tre query più comuni sono state quelle relative a canali come 5-Minute Crafts, 123 GO! e Troom Troom.

Al terzo posto tra i temi più ricercati su YouTube troviamo la musica. I musicisti più popolari sono i gruppi K-pop tra cui BlackPink e BTS, le cantanti Ariana Grande e Billie Eilish e il rapper Travis Scott. Le canzoni più ascoltate invece sono state “Baby Shark”, “Dance Monkey” e “Savage Love”.

Oltre a musicisti e blogger, i bambini hanno dedicato le loro ricerche anche ad altri personaggi noti. Tra questi l’attrice Emma Watson.

"Il numero alto di ricerche relative ai lavoretti creativi dimostra come i bambini amino ancora creare oggetti fatti a mano, la passione per Gacha Life è interessante soprattutto perché è un ottimo modo per migliorare le loro abilità di storytelling e la loro inventiva, mentre le pop star coreane li attraggono insegnando passi di danza attraverso i loro videoclip. I bambini di oggi sono nati in un mondo fatto di videogiochi, YouTube e app di messaggistica, e sono in grado di divertirsi indipendentemente da qualsiasi pandemia. Noi adulti dovremmo imparare da loro", ha dichiarato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.

Kaspersky ha selezionato alcuni consigli per aiutare i genitori a rendere l'esperienza online positiva e sicura per i propri figli:

• Incoraggiare i bambini a sfruttare gli strumenti digitali per sviluppare la creatività e imparare a esprimere la propria personalità. Ad esempio, si potrebbe consigliare loro di utilizzare giochi di danza basati sul movimento o creare insieme qualcosa prendendo ispirazione dai tanti canali dedicati alla realizzazione di lavoretti creativi.

• Prendersi cura della sicurezza dei propri figli rendendo il loro account privato - TikTok ha recentemente aggiornato la funzione di parental control

• Acquisire maggior informazioni sugli interessi dei propri figli. Kaspersky Safe Kids fornisce costantemente report sulle attività quotidiane dei bambini. L'app analizza le ricerche fatte dai ragazzi e gestisce il tempo trascorso online senza invadere il loro spazio personale

Maggiori informazioni sul recente studio di Kaspersky sugli interessi dei bambini sono disponibili su Securelist.

Metodologia

Il report si basa su metadati anonimi, forniti volontariamente dagli utenti dell’app Kaspersky Safe Kids dal 20 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021. Questo studio comprende le ricerche che sono state fatte più di 1.000 volte, durante il periodo in oggetto, dai bambini tramite Bing, Google, Mail.ru, Yahoo!, Yandex e YouTube. La popolarità è stata calcolata sulla base del numero di volte che ogni query è stata fatta, senza distinzioni per Paese e lingua.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatto di redazione:

Noesis

kaspersky@noesis.net