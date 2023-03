India, a San Valentino abbracciate una mucca!

Tra le tante proposte per festeggiare San Valentino, alcune sono davvero insolite. Una davvero particolare arriva dall'India, dove l’Animal Welfare Board, l’ente nazionale indiano per la protezione degli animali, ha organizzato la Giornata dell’abbraccio alla mucca. L’invito è quello di dedicare un momento della propria giornata per avvinghiarsi al collo di un bovino, animale considerato sacro nella tradizione induista: “questo atto ci arricchirà emotivamente e aumenterà la felicità dei singoli e della collettività” ha detto il segretario dell’ente.